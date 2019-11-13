Надеемся на быстрый результат: в МВФ рассказали, чего ждут от визита в Украину

Визит миссии МВФ в Украину начнется 14 ноября

Директор управления МВФ по вопросам Европы Пол Томсен прокомментировал ожидания Фонда от запланированного визита в Украину, который стартует в четверг, 14 ноября.

В частности, представитель МВФ отметил, что Украина достигла прогресса в вопросе очистки банковского сектора, стабилизации макроэкономики, фискальной и монетарной политики. Однако, структурные реформы Фонд разочаровали.

"Нас особенно беспокоят вопросы коррупции и управления, и я думаю, что новое правительство должно усилить усилия в этой сфере", - сказал Томсен в интервью Голосу Америки.

Он добавил, что важно "сохранить независимость центрального банка, достичь прогресса в финансовом секторе, продолжить бюджетную консолидацию". Тем не менее в МВФ надеются на достижение быстрого результата в переговорах.

"Надеюсь, достигнем быстрого результата. Хотя прогресс обнадеживающий, остаются некоторые нерешенные вопросы. Давайте посмотрим", - резюмировал Томсен.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук ранее анонсировал, что сотрудники миссии Международного валютного фонда (МВФ) планируют вернуться в Украину для согласования новой трехлетней программы сотрудничества с официальным Киевом. Кроме того, Гончарук опровергал информацию зарубежных СМИ о срыве переговоров Украины с Международным валютным фондом.