Миссия МВФ возобновит работу в Украине

Миссия МВФ возвращается в Украину / 24 канал

Миссия Международного валютного фонда (МВФ), слухи о заморозке сотрудничества с которым ранее опроверг глава Кабмина Алексей Гончарук, приедет в Киев в четверг, 14 ноября 2019 года.

По информации, миссия МВФ продолжит обсуждение новой программы с Украиной.

"Миссия МВФ во главе с г-ном Роном ван Роденом начнет свою работу в Киеве в этот четверг 14 ноября 2019 года для продолжения обсуждений с представителями власти относительно новой программы, которая поддерживается Международным валютным фондом", - сказал постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

В свою очередь, министр финансов Украины Оксана Маркарова уточнила, что в переговорах примет участие правительственная команда совместно с НБУ и Офисом президента.

"Правительственная команда совместно с НБУ и Офисом президента продолжит обсуждение новой программы с миссией МВФ во главе с Роном ван Роденом уже начиная с этого четверга в Киеве", - отметила Маркарова на своей странице в Фейсбук.

Читайте такжеНовый транш МВФ: о чем молчит МаркароваНапомним, 21 октября премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что сотрудники миссии Международного валютного фонда (МВФ) планируют возвратиться в Украину через две недели ради согласования новой трехлетней программы сотрудничества с официальным Киевом.

"Я очень надеюсь, что во время повторного визита мы таки достигнем серьезного прогресса и сможем четко сказать о том, что в конце этого года мы будем иметь эту программу", - сказал Гончарук.