Возвращение миссии МВФ в Украину: Гончарук названы четкие сроки

Алексей Гончарук / УНИАН

Сотрудники миссии Международного валютного фонда (МВФ) планируют возвратиться в Украину через две недели ради согласования новой трехлетней программы сотрудничества с официальным Киевом.

Соответствующую информацию в видеоблоге Чашка премьера озвучил руководитель украинского Кабмина Алексей Гончарук.

"Я очень надеюсь, что во время повторного визита мы таки достигнем серьезного прогресса и сможем четко сказать о том, что в конце этого года мы будем иметь эту программу", - сказал Гончарук.

Премьер также уточнил, что украинские министры всю минувшую неделю находились в США и плотно там работали с коллегами из МВФ над новой трехлетней программой для Украины.

Напомним, ранее Гончарук пролил свет на переговоры с МВФ. Позднее МВФ дал прогноз по поводу того, каким будет курс доллара в 2020-м.