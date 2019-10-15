"Не про деньги": Гончарук пролил свет на переговоры с МВФ

МВФ / Reuters

Вокруг переговоров с Международным валютным фондом много манипуляций, поэтому премьер-министр Алексей Гончарук решил рассказать, как на самом деле обстоят дела. По его словам, следующий раунд переговоров пройдет в США.

По словам Гончарука, несмотря на все манипуляции общение с МВФ продолжается.

"Много манипуляций вокруг переговоров с МВФ. Постоянно в прессе появляются атаки разного качества о том, что они якобы приостановлены, прерваны. Наша группа министров вместе с представителями НБУ едет в США, чтобы продолжить переговоры с МВФ о программе, которая, по нашим оценкам, должна начаться уже в этом году", - рассказал украинский премьер в своем видеоблоге на YouTube.

При этом он указал, что новая программа станет фундаментом для сотрудничества с партнерами. Кроме того, он заявил, что главное в переговорах доверие в Украине, а не деньги.

"Это основа нормального инвестиционного климата и макроэкономической стабильности. Это очень важно", – подчеркнул Гончарук.

Напомним, что ранее президент Владимир Зеленский радикально высказался о сотрудничестве Украины с МВФ и в случае чего пригрозил "стукнуть кулаком по столу".