Каким будет курс доллара в 2020 году: МВФ дал прогноз

По итогам 2019 года курс гривны укрепится по отношению к доллару, прогнозируют в МВФ / Фото УНИАН

Международный валютный фонд дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.

Как говорится в отчете МВФ о перспективах развития мировой экономики за октябрь, курс гривны к доллару по итогам 2019 года составит 26,75 грн/долл. – это на 1,6% выше показателя за прошлый год на уровне 27,20 грн/долл, передает УНИАН.

Также в Фонде спрогнозировали ежегодное ослабление гривны к доллару на 97 копеек. Таким образом, в 2020 году курс доллара составит 27,72 грн/долл., в 2021 - 28,70 грн/долл., в 2022 - 29,67 грн/долл., в 2023 - 30,64 грн/долл., в 2024 - 31,61 грн/долл.

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Напомним, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что курс доллара в Украине может серьезно снизиться. В то же время, по его словам, не стоит ожидать, что курс доллара вернется к отметке в 8 грн за один "зеленый".

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб прогнозирует, что курс доллара в Украине в течение недели с 14 по 21 октября снизится с 24,7 до 24,4 грн/дол.