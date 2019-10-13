Курс доллара в Украине изменится: аналитик озвучил прогноз на неделю

Официальный курс доллара на 15 октября установлен на уровне 24,53 грн/дол - Фото Reuters

Курс доллара в Украине в течение недели с 14 по 21 октября снизится с 24,7 до 24,4 грн/дол. Такой прогноз украинским СМИ озвучил старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

На ближайшую неделю ожидается умеренное снижение курса доллара к гривне.

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,4/24,7 грн", – заявил эксперт.

По словам Иосуба, валютный рынок пришел в норму после резкого роста курса валют в начале прошлой недели. По его словам, в ближайшее время курсы вернутся в середину диапазона 24-25 грн, а чуть позже могут стабилизироваться на уровне 24,0-24,5 гривны за доллар.

Тем временем Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 15 октября 2019 на уровне 24,53 гривен за доллар. Как сообщается на сайте регулятора, официальный курс гривны к доллару на понедельник, 15 октября, составит 2453,804 гривен за 100 долларов (+0,7469 гривен). При этом курс доллара на 11 октября составляет 2453,0569 гривен за 100 долларов.

Официальный курс доллара на 15 октября / Сайт НБУ

Напомним, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что курс доллара в Украине может серьезно снизиться. При этом, по его словам, не стоит ожидать, что курс доллара вернется к отметке в 8 гривен за один "зеленый".