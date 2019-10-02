Эксперт пояснил, почему курс доллара попер вверх

Курс доллара в Украине вырос/ Reuters

Курс доллара, который 1 октября уже укрепил свои позиции, снова пошел вверх. Аналитик Альпари Вадим Иосуб нашел объяснение росту курса доллара по отношению к гривне.

В первый день октября состоялся неудачный аукцион Министерства финансов по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Предложив рынку облигаций на 3 млрд грн, Минфину удалось привлечь лишь 77 млн грн. Это и могло стать причиной укрепления позиций "бакса", считает Иосуб.

Иосуб напомнил, что доллар интенсивно дешевел почти с самого начала сентября и достиг своего минимума ближе к концу месяца - тогда на межбанке курс доллара опускался ниже 24,1 грн.

"Основными причинами этого снижения были высокий спрос нерезидентов на ОВГЗ и поступления от экспорта рекордного урожая зерновых. Однако доллар так и не преодолел уровень в 24 грн, оттолкнулся от этого уровня и перешел к росту. Особенно рост этот был заметен на текущей неделе во вторник и среду", - цитирует аналитика РБК-Украина.

Иосуб прогнозирует, что в ближайшее время курс доллара вырастет до 25 гривен за один "зеленый". Однако, до конца года доллар вряд ли поднимется выше 26,5-26,7 грн, уверен эксперт.

К слову, 2 октября Национальный банк Украины установил такой официальный курс гривны к доллару: 1 доллар США – 24,56 грн. Таким образом, по сравнению со вчерашним днем курс доллара вырос сразу на 36 копеек. За неделю с 25 сентября по 2 октября гривна по отношению к доллару ослабла на 23 копейки, а курс вернулся к уровню 20 сентября.

Читайте такжеДоллар по 20: эксперт рассказал, что будет с курсом в УкраинеНапомним, директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко считает, что курс доллара достигнет своего минимума в сентябре, а потом начнет рост. По его словам, в ОТП Банке прогнозировали на конец года курс доллара на уровне 26,5-27 грн/доллар, но пересмотрели прогноз в сторону 26-26,5 грн/доллар.