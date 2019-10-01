Курс валют: доллар отвоевывает свои позиции

Курс доллара 1 октября в Украине поднялся / УНИАН

Официальный курс гривны 1 октября заметно снизился. Так, гривна подешевела на 46 копеек.

На 1 октября Национальный банк Украины установил курс доллара к гривне на уровне 24,74 грн. 30 сентября курс доллара к гривне составлял 24,28 грн.

При этом официальный курс гривны к евро упал на 41 копейку и составил 26,86 грн. Стоит отметить, что в понедельник по данным НБУ курс евро был 26,45 грн.

Напомним, в Госбюджете на 2020 год предусмотрен валютный курс на уровне 28,2 грн/$. Правительство намерено собирать меньше налогов и более эффективно их тратить.

Ранее был опубликован валютный прогноз до 2022 года.