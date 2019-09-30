Доллар попрет вверх: опубликован валютный прогноз до 2022 года

Обновлен прогноз курса гривны к доллару на ближайшее 4 года.
Стал известен прогноз экспертов о курсе доллара по отношению к гривне на ближайшие годы.
Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на ближайшее 4 года.
Соответствующий прогноз международных аналитиков опубликован на официальном сайте S&P.
Согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:
2019 – 27,00 грн/доллар;
2020 году – 27,50 грн/доллар;
2021 – 28,00 грн/доллар;
2022 – 28,50 грн/доллар.
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Напомним, ранее эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год.