Доллар попрет вверх: опубликован валютный прогноз до 2022 года

Обновлен прогноз курса гривны к доллару на ближайшее 4 года

Стал известен прогноз экспертов о курсе доллара по отношению к гривне на ближайшие годы.

Международное кредитное агентство S&P Global Ratings обновило прогноз курса гривны к доллару на ближайшее 4 года.

Соответствующий прогноз международных аналитиков опубликован на официальном сайте S&P.

Согласно прогнозам экспертов, обменный курс будет выглядеть так:

2019 – 27,00 грн/доллар;

2020 году – 27,50 грн/доллар;

2021 – 28,00 грн/доллар;

2022 – 28,50 грн/доллар.

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Напомним, ранее эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год.