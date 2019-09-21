Доллар по 37 гривен: эксперт рассказал о реальном валютном курсе на 2020 год

В проекте бюджета-2020 год курс доллара в пределах 28,2 грн/долл.

Заложенный в проекте госбюджета на 2020 год курс доллара в пределах 28,2 грн/долл никакого реального значения не имеет, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Это расчетный показатель. Даже если будет в следующем году курс 37 гривен за доллар, никто об этом не вспомнит", - пояснил он в комментарии на канале 112 Украина.

Эксперт подчеркнул, что прогнозный курс, который государство закладывает в бюджет, необходим для перерасчета валютных платежей.

"В этом году промахнулись, а на следующий год решили немного подстраховаться и снизили до 28 Это никакого отношения не имеет к реальному курсу реальный курс может быть и 25 и 35", - добавил Охрименко.

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Напомним, ранее экс-министр экономики Виктор Суслов объяснил, что будет с курсом доллара.