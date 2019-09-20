"Оптимизма нет": экс-министр объяснил, что будет с курсом доллара

Эксперт назвал основную причину снижения курса доллара

По словам экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, у него нет оптимизма относительно курса доллара на 2020 год.

"Мы знаем основную причину (снижения курса доллара, - ред.) которая связана с тем, что нерезиденты активно покупают украинские ОВГЗ и за счет этого обеспечен приток валюты. С начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ увеличилось в 10 раз. Это вызвало дополнительное предложение валюты и повлияло на курс гривны", - пояснил он в эфире канала 112 Украина.

Вместе с тем эксперт посоветовал обратить внимание на платежный и торговый балансы.

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Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине.