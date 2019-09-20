  1. Главная
  3. Деньги

"Оптимизма нет": экс-министр объяснил, что будет с курсом доллара

20 сентября 2019, 06:10

Нерезиденты активно покупают украинские ОВГЗ, подчеркнул Виктор Суслов.

заработки, деньги, доллары
Эксперт назвал основную причину снижения курса доллара

По словам экс-министра экономики Украины Виктора Суслова, у него нет оптимизма относительно курса доллара на 2020 год.

"Мы знаем основную причину (снижения курса доллара, - ред.) которая связана с тем, что нерезиденты активно покупают украинские ОВГЗ и за счет этого обеспечен приток валюты. С начала года вложения нерезидентов в ОВГЗ увеличилось в 10 раз. Это вызвало дополнительное предложение валюты и повлияло на курс гривны", - пояснил он в эфире канала 112 Украина.

Вместе с тем эксперт посоветовал обратить внимание на платежный и торговый балансы.

Читайте такжеНовая атака доллара: эксперт рассказал, когда "зеленый наберет вес"

Напомним, ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара в Украине.

курс валют курс гривны курс доллара гривна-доллар Виктор Суслов
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:39
Отложенная капитуляция: есть ли "зрада" в формуле Штайнмайера
06:10
"Оптимизма нет": экс-министр объяснил, что будет с курсом доллара Видео
05:54
Модные свадебные костюмы 2019-2020: фото и тренды – что сейчас прям "пищит" Фото
05:24
Вторжение НЛО: власти США признали подлинность видео с неопознанными объектами Видео
05:12
Ученые рассказали, как нужно бороться с зависимостью от секса
04:52
Доктор Комаровский раскрыл важные правила потребления лекарств
04:44
Рождество Богородицы 2019: что делать для замужества и беременности
04:15
Сон голышом: эксперты назвали топ-5 убедительных причин отказаться от пижамы
03:45
Астролог озвучил "ужасную" черту людей, родившихся под знаком Рак
03:31
В России верующие выдумали похищение дочери, чтобы не отдавать ее в школу
03:29
Вовсе не идеальная каша: эксперты рассказали, как правильно есть овсянку
02:48
Куда поехать осенью на море: названы топ-7 лучших направлений
02:01
Эксперты назвали самый полезный сорт хлеба
01:19
Ученые выявили неожиданную пользу алкоголя
01:16
Обмен пленными: эксперт рассказал, кто больше выиграл - Зеленский или Путин
00:59
"Кусок дер*ма": Лихута вызверился на украинского политолога из-за критики Повалий
00:33
Украинский студент производит бумагу из опавших листьев
00:26
"Метеопилой" по сосудам: как пережить перепады давления с 20 сентября Видео
00:00
Тревожный гороскоп на завтра: кому опасаться удара в спину
19 сентября, четверг
23:54
Вольфсбург - Александрия - 3:1. Немцы разгромили кировоградскую команду Видео
23:16
В Париж умер легендарный французский актер
22:47
Известный украинский политолог получил гражданство России
22:19
"Не тот план, Вова": в Киеве протестовали против формулы Штайнмайера Фото Видео
21:51
Динамо - Мальме: киевляне минимально победили в матче Лиги Европы Фото
21:30
Крепостная 3 сезон: когда выйдет продолжение сериала Видео
21:22
Глава Минздрава Скалецкая рассказала, как будет решать проблемы с зарплатами врачей
21:09
Сенцов показал трапезу в своей временной квартире: забавное фото
21:06
Вслед за Порошенко: НАБУ "шьет" уголовные дела главе Нацбанка Смолию
20:54
"Смогут долго": СМИ вызнали, когда встретятся Зеленский и Трамп и что интересного обсудят Видео
20:30
На Киевщине коп-браконьер избил лесника и переехал ему ногу
20:30
Крепостная 2 сезон: что было в 23 и 24 сериях сериала Видео
20:26
Нардеп озвучил причины отказа России от Донбасса
20:04
Астафьева рассказала, когда и сколько денег ей предлагали за секс
19:57
Крики не слышали: в России врачи "потеряли" пациента после операции
19:35
Увеличивается количество пожелавших остаться в Польше заробитчан
19:33
Вятрович объяснил, зачем "немцы" в Крыму задумали переименование полуострова Видео
19:26
Усик "зажег" на тренировке в Калифорнии. Видео Видео
19:09
Газпром признался, в чем заключается план Б что до транзита газа через Украину Видео
18:58
Двое из Украины в топ-5: Ломаченко и Усик угодили в рейтинг лучших боксеров мира
18:57
Пошли на попятную: в РФ готовы продлить контракт с Украиной
18:55
В РФ негодуют из-за заявления украинского дипломата о развале России
18:41
В прокуратуре рассказали, сколько лет в тюрьме грозит "минеру" моста Метро
18:30
Импичмент президента: Разумков подписал закон
18:30
Крепостная 2 сезон: сколько серий, и как смотреть сериал онлайн Видео
18:23
Санкции и рынок земли: Нуланд дала советы Зеленскому по встрече с Трампом
18:15
Стало известно, кого Зеленский повезет в Нью-Йорк
17:58
Абромавичус назначил топ-менеджеров Укроборонпрома: кто они
17:58
Арахамия открестился от формулы Штайнмайера и "перевел стрелки" на Пристайко
17:57
Сменщица Супрун в Минздраве потроллила ее по поводу эрекции Видео
17:48
Никогда не впадала в кому: что на самом деле с Анастасией Заворотнюк
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять