Психологическая отметка близко: в Украине снова "скакнул" курс доллара

В Украине снова серьезно повысился курс доллара / УНИАН

В Украине снова "скакнул" официальный курс доллара и евро к гривне - "американец" очень близко подобрался к отметке в 25 гривен (психологическая отметка).

Нацбанк нашей страны повысил курс доллара на 26 копеек, а курс евровалюты - на 32 копейки.

Курс НБУ на сегодня - на вторник, 8 октября:

Цена 100 долларов - 2486,7568 грн (7 октября - 2461,1821);

Цена 100 евро - 2733,6918 грн (2702,1318).

Курс доллара в Ощадбанке

В Ощадбанке доллары продают клиентам по 25,45 грн, а покупают - по 24,70 грн.

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Курс доллара ПриватБанка

Сегодня в Привате американскую валюту покупают у клиентов по 24,65 грн, а продают - по 25,15 грн.

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Курс доллара - ПУМБ

Сегодня в этом банке доллары покупают у клиентов по 24,70, а продают - по 25,00 грн.

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Курс доллара - черный рынок Киева

На столичном черном рынке доллары в среднем покупают по курсу 25,02 грн, а продают по 25,12 грн.

Ранее аналитик компании Альпари Вадим Иосуб назвал причины роста курса доллара. Напомним, в принятом Кабмином проекте украинского бюджета на 2020-й курс доллара запланирован на уровне 28,20 грн.