Психологическая отметка близко: в Украине снова "скакнул" курс доллара

Курс доллара на черном рынке немного отличается от официального.
В Украине снова "скакнул" официальный курс доллара и евро к гривне - "американец" очень близко подобрался к отметке в 25 гривен (психологическая отметка).
Нацбанк нашей страны повысил курс доллара на 26 копеек, а курс евровалюты - на 32 копейки.
Курс НБУ на сегодня - на вторник, 8 октября:
- Цена 100 долларов - 2486,7568 грн (7 октября - 2461,1821);
- Цена 100 евро - 2733,6918 грн (2702,1318).
Курс доллара в Ощадбанке
В Ощадбанке доллары продают клиентам по 25,45 грн, а покупают - по 24,70 грн.
Курс доллара ПриватБанка
Сегодня в Привате американскую валюту покупают у клиентов по 24,65 грн, а продают - по 25,15 грн.
Курс доллара - ПУМБ
Сегодня в этом банке доллары покупают у клиентов по 24,70, а продают - по 25,00 грн.
Курс доллара - черный рынок Киева
На столичном черном рынке доллары в среднем покупают по курсу 25,02 грн, а продают по 25,12 грн.
Ранее аналитик компании Альпари Вадим Иосуб назвал причины роста курса доллара. Напомним, в принятом Кабмином проекте украинского бюджета на 2020-й курс доллара запланирован на уровне 28,20 грн.