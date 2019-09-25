Поворот на взлет: банкир рассказал, чего ждать от курса доллара

К концу года курс доллара может составить 26-26,5 грн/доллар / ubr.ua

Уже в конце сентября или в начале октября может произойти откат или коррекция курса гривны по отношению к нынешнему валютному курсу.

Директор департамента казначейства и финансовых учреждений ОТП Банка Антон Коваленко считает, что курс доллара достигнет своего минимума в сентябре, а потом начнет рост. По его словам, в ОТП Банке прогнозировали на конец года курс доллара на уровне 26,5-27 грн/доллар, но пересмотрели прогноз в сторону 26-26,5 грн/доллар.

Эксперт также пояснил, что способствовало укреплению гривны. В частности, Коваленко отметил, что в сентябре 2019 года не наблюдалось традиционного ослабления курса гривны благодаря аграриям, металлургам и нерезидентам. Кроме того, население также успокоилось и не последовало панического роста доллара.

"Даже кэш не реагирует на сезонность", - сказал он в комментарии РБК-Украина.

По мнению эксперта, экспортеры придерживали валюту в надежде продать ее дороже в сентябре, но роста не последовало. При этом выручка заходила, поэтому пришлось ее отправлять на рынок, что и повлияло на укрепление гривны.

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Напомним, бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой считает что в нашей стране гривне грозит провал из-за продажи иностранцами украинских облигаций - курс доллара укрепится.