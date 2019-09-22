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Курс доллара пробьет новое дно: эксперт дал прогноз на неделю

22 сентября 2019, 11:00

За минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,6%.

Доллары
Курс доллара на межбанке может упасть до 24,1 гривны за один "бакс" / fdlx.com

Курс доллара в Украине продолжит радовать антирекордами. В течение недели с 23 сентября ожидается дальнейшее падение "зеленого". В частности, курс доллара на межбанке может упасть до 24,1 гривны за один "бакс".

"Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,1 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 24,1/24,3 грн", - рассказал РБК-Украина старший аналитик Альпари Вадим Иосуб.

Курс доллара к гривне наиболее интенсивно снижался, начиная со среды, 18 сентября. На пятничных торгах американская валюта преодолела на межбанке уровень 24,5 грн.

"Мы продолжаем наблюдать подтверждение словам НБУ, что регулятор, покупая валюту в резервы, не противодействует рыночным тенденциям, не таргетирует курс доллара и не защищает никакие уровни", - добавил он.

Отметим, что за минувшую неделю курс доллара к гривне заметно снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,9-1,6%.

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Напомним, ранее экономический эксперт Александр Охрименко заявил, что заложенный в проекте Госбюджета на 2020 год курс доллара в пределах 28,2 грн/долл никакого реального значения не имеет.

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