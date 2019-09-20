Курс доллара в Украине радует новыми антирекордами

Доллар и евро в Украине радуют новыми антирекордами / Reuters

Курс доллара на межбанке нащупал самое глубокое дно с января 2016 года.

На закрытии межбанка курс доллара к гривне установился на уровне 24,41-24,43 грн/$.

Курс валют НБУ на 23.09.2019, понедельник, также демонстрирует падение "зеленого".

Курс доллара на 23 сентября 2019 НБУ установил на уровне 24,43 грн/$. Это на 18 копеек ниже, чем (банковским) днем ранее.

Кроме того, курс евро в Украине упал ниже 27 грн/евро впервые за три года. Курс евро на 23 сентября 2019 НБУ установил на уровне 26,94 грн/евро. То есть евро подешевело на 29 копеек.

Ранее экономический эксперт Тарас Козак назвал условия, при которых курс доллара в Украине опустится до 20 грн/$. Он отметил, что 2019 год – нетипичный.

Напомним, в Госбюджете на 2020 год предусмотрен валютный курс на уровне 28,2 грн/$. Правительство намерено собирать меньше налогов и более эффективно их тратить.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что у него нет оптимизма относительно курса доллара на 2020 год.