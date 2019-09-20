Доллар по 20: эксперт рассказал, что будет с курсом в Украине

К концу года курс доллара в Украине составит скорее всего 26,5 грн/дол. / УНИАН

Экономический эксперт Тарас Козак назвал условия, при которых курс доллара в Украине, который 19 сентября пробил новое дно, может опуститься до 20 гривен за один "зеленый".

По словам эксперта, существенному усилению гривны может способствовать принятие закона о рынке земли и честная приватизация.

"Если закон позволит покупать землю иностранцам, они будут заводить в Украину миллиарды долларов и здесь менять их на гривну, чтобы купить землю. Также если будет честная приватизация, и бизнес – иностранный и украинский – начнет завозить деньги из-за границы или брать дешевые кредиты в иностранных банках. Приток валюты может вырасти очень существенно", – цитирует Козака издание Сегодня.

По его словам, если НБУ будет продолжать такую же политику, то курс доллара в Украине составит 20 гривен за один "бакс".

"Если мы будем понимать, что завтра в страну пойдут эшелоны долларов, то банки начнут избавляться от долларов уже сегодня, потому что завтра доллар будет дешевле. То есть финансовые учреждения играют на опережение, и они будут избавляться от доллара заранее. То же будут делать и граждане. И в результате курс доллара опустится", – резюмировал Козак.

Читайте такжеНовая атака доллара: эксперт рассказал, когда "зеленый наберет вес"Экономический эксперт также добавил, что 2019 год – нетипичный. По его словам, очень вероятно, что сильной сезонной девальвации не будет. Козак прогнозирует, что по состоянию на конец года курс доллара в Украине составит 26,5 грн/дол.

Напомним, в Госбюджете на 2020 год предусмотрен валютный курс на уровне 28,2 грн за доллар.

Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что у него нет оптимизма относительно курса доллара на 2020 год.