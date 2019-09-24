"Курс доллара укрепится": экс-министр назвал возможную причину провала гривны

Гривне грозит провал - курс доллара может укрепиться, предупредил бывший министр / Reuters

Бывший министр экономики Украины, доктор экономических наук, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой считает что в нашей стране гривне грозит провал из-за продажи иностранцами украинских облигаций - курс доллара укрепится.

В Украине доллар может подорожать через полгода, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, если Национальный банк Украины прибегнет к скупке лишних долларов, полученных с помощью облигаций, то курс американской валюты может стремительно расти.

"Курс гривны растет, а доллара снижается, потому что предложения доллара на внутреннем рынке сейчас больше", - отметил эксперт.

Лановой добавил, что американской валюты поступает больше, поскольку новый Кабмин, как и старый, решил финансировать дефицит бюджета за счет больших займов и размещает на украинском рынке гривневые облигации внутреннего займа под большие проценты - 18%, а ранее было 20%,

"...Это ненормально, потому что это в два раза выше реальной процентной ставки, которая должна быть близка индексу инфляции, то есть 9-10%", - объяснил экс-министр.

Читайте такжеКурс доллара пробьет новое дно: эксперт дал прогноз на неделюДоктор наук полагает, что это сделано нарочно, поскольку на таких процентных ставках можно нажиться.

"…завышенные ставки делают привлекательными кредиты различных компаний во внутренние облигации. Поскольку иностранные компании приходят на наш рынок для покупки гривневых облигаций с долларами, то они сначала продают доллары, покупают гривны и потом покупают эти облигации", - подчеркнул эксперт.

Управленец добавил, что иностранцы-владельцы гривневых облигаций через определенный срок будут продавать их, получат украинскую валюту и таким образом обеспечат спрос на доллары для вывода капитала, из-за чего гривне грозит провал.

Ранее сообщалось, что новое украинское правительство поддержало проект госбюджета Украины на 2020-й. В проекте бюджета прогнозируется, что в нашей стране курс доллара достигнет отметки в 28,20 грн.