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Когда ждать скачка доллара

Владимир Лановой

Президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук

23 сентября 2019, 06:55

Укрепление гривны происходит искусственно. Однако долго удерживать курс на этом уровне не удастся.

Купюры долларов и евро
Путем продажи облигаций в Украине в избытке валюты/ REUTERS

Курс гривны растет, а доллара снижается, потому что предложения доллара на внутреннем рынке сейчас больше. Почему поступает больше валюты. Потому что наше правительство – и прошлое, и нынешнее, идет по пути больших займов для финансирования дефицита бюджета. В частности, оно размещает на внутреннем рынке гривневые облигации внутреннего займа под большие проценты – ранее было 20%, теперь – 18. Это ненормально, потому что это в два раза выше реальной процентной ставки, которая должна быть близка индексу инфляции, то есть 9-10%.

И это сделано нарочно, потому что на этих ставках можно сделать некий гешефт. Но это отдельный вопрос. В целом завышенные ставки делают привлекательными кредиты различных компаний во внутренние облигации. Поскольку иностранные компании приходят на наш рынок для покупки гривневых облигаций с долларами, то они сначала продают доллары, покупают гривны и потом покупают эти облигации.

Читайте такжеПочему праздник с падающим курсом доллара скоро закончитсяИ из-за того, что спрос на иностранные кредиты искусственно создан, потому что, во-первых, высокая процентная ставка мешает остальным – то есть, банки не могут выдавать дешевые кредиты и ипотеку. Все потому, что любой банк лучше вложит деньги в инвестиции, так как в этом для них нет рисков.

Временное такое явление позитивно влияет на экономику, так как это увеличивает платежеспособность внутреннего рынка. Иными словами, укрепление гривны создает возможности для больших инвестиций, повышает покупательскую способность для населения и предпринимателей. Государство также от этого выигрывает, так как оно тратит меньше национальной валюты на погашение долгов.

Читайте такжеДоллар по 20: эксперт рассказал, что будет с курсом в УкраинеНо это временный успех, поскольку иностранные владельцы украинских облигаций уже через срок их оборота будут их продавать, получат гривну и тем самым будут обеспечивать обратный спрос гривны на доллары для вывода их капитала. И это будет грозить провалом гривны и укреплением доллара.

При этом рост оттока рабочей силы за рубеж, которая продолжает увеличивать денежные поступления в бюджет страны, позволяет держать финансовый баланс. И в таком русле ему, думаю, удастся продержаться еще полгода. И после этого, когда возможна обратная тенденция. Однако, это может случится раньше, если кто-то не начнет вести другую игру. Например, если Нацбанк не начнет скупать лишнюю валюту, полученную с помощью облигаций. В этот раз курс доллара может расти стремительнее.

Владимир Лановой, президент Центра рыночных реформ, экс-министр экономики Украины, доктор экономических наук, для Главреда

курс гривны курс доллара Владимир Лановой Национальный банк
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