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Курс доллара в Украине пробил новое дно

19 сентября 2019, 09:44

Курс НБУ на сегодня позитивный для нашей валюты.

Сегодня в Украине курс доллара пробил новое дно
Сегодня в Украине курс доллара пробил новое дно / Reuters

Курс валют от Национального банка Украины позитивный для гривны - доллар подешевел почти на 10 копеек, а евро - на 4.

Курс доллара НБУ на сегодня - на четверг, 19 сентября, является самым низким за последние три года.

Курс НБУ:

  • Стоимость 100 долларов составляет 2466,9853 грн (18 сентября - 2476,4520);
  • Стоимость 100 евро составляет 2726,7589 грн (2730,5360).

Наличный курс доллара в Киеве

Сегодня в банках столицы доллар покупают по стоимости от 24,50 грн до 24,60 грн, а продают по курсу 24,68- 24,90, сообщает finance.ua.

Курс доллара, ПриватБанк

В Привате доллары продают по 24,90 грн, а покупают по 24,55.

/ Скриншот с privatbank.ua

Курс доллара в Ощадбанке

В Ощадбанке доллар можно купить по курсу 25,05 грн, а продать по 24,50.

/ Скриншот с oschadbank.ua

Курс доллара: черный рынок столицы

В Киеве доллары в среднем покупают по 24,63 грн, а продают по 24,68.

Напомним, 15 сентября Кабмин проголосовал за проект бюджета Украины на 2020 год. В документе прогнозируется, что курс доллара в нашей стране составит 28,20 грн.

Доллар НБУ Приватбанк курс доллара черный рынок
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