Курс доллара в Украине пробил новое дно

Курс НБУ на сегодня позитивный для нашей валюты.
Курс валют от Национального банка Украины позитивный для гривны - доллар подешевел почти на 10 копеек, а евро - на 4.
Курс доллара НБУ на сегодня - на четверг, 19 сентября, является самым низким за последние три года.
Курс НБУ:
- Стоимость 100 долларов составляет 2466,9853 грн (18 сентября - 2476,4520);
- Стоимость 100 евро составляет 2726,7589 грн (2730,5360).
Наличный курс доллара в Киеве
Сегодня в банках столицы доллар покупают по стоимости от 24,50 грн до 24,60 грн, а продают по курсу 24,68- 24,90, сообщает finance.ua.
Курс доллара, ПриватБанк
В Привате доллары продают по 24,90 грн, а покупают по 24,55.
Курс доллара в Ощадбанке
В Ощадбанке доллар можно купить по курсу 25,05 грн, а продать по 24,50.
Курс доллара: черный рынок столицы
В Киеве доллары в среднем покупают по 24,63 грн, а продают по 24,68.
Напомним, 15 сентября Кабмин проголосовал за проект бюджета Украины на 2020 год. В документе прогнозируется, что курс доллара в нашей стране составит 28,20 грн.