Психологическая отметка и новый рекорд: гривна "победила" доллар

Официальный курс гривны обновил трехлетний рекорд / Reuters

Во вторник, 10 сентября, украинский Национальный банк серьезно повысил курс гривны - наша валюта опустилась ниже психологической отметки в 25 грн и обновила трехлетний рекорд.

Курс доллара на среду, 11 числа, снижен на 14 копеек, свидетельствуют данные Нацбанка.

Свежий курс НБУ:

100 долларов будут стоить 2488,2279 грн (10 сентября стоили 2502,6567);

100 евро будут стоить 2747,0036 грн (2761,1811).

Напомним, в конце июля НБУ укрепил гривну до трехлетнего максимума - доллар подешевел на 18 копеек, и его стоимость немного превышала 25 грн за один "бакс".

Ранее нардепы Верховной Рады VIII созыва проголосовали за проект закона о госбюджете на 2019-й, в котором к концу года курс доллара прогнозировался на уровне 29,4 грн.