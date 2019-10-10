Доллар по 8 гривен: эксперт оценил вероятность обрушения курса

В Украине курс доллара вряд ли вернется к отметке в 8 грн за "бакс", полагает эксперт / УНИАН

Исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что курс доллара в Украине может серьезно снизиться.

В нашей стране курс доллара вряд ли вернется к отметке в 8 грн за "зеленый", рассказал эксперт в комментарии УНИАН.

Собеседник агентства подчеркнул, что залог долгосрочного и существенного укрепления гривны - обеспечение значительного притока прямых иностранных инвестиций. Управленец отметил, что Кабмин пообещал за пять лет привлечь 50 млрд долларов инвестиций.

"…по мере роста стоимости доллара росли и внутренние цены. Потому говорить о возврате на прежний уровень курса (доллара - Ред.) не приходится, хотя бы потому, что внутренние расходы существенно выросли", - объяснил Вышлинский.

Напомним, в Украине доллар был по 8 грн до Революции Достоинства и вторжения России. Позже американская валюта существенно подорожала. На 10 октября Нацбанк установил курс доллара на уровне 24,70 грн.