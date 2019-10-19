В Минфине рассчитывают получить 500 млн евро от ЕС до конца года

Оксана Маркарова / УНИАН

Министр финансов Украины Оксана Маркарова, которая ранее рассказала, как проходят переговоры между Украиной и МВФ, сообщила, что Евросоюз может выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи до конца 2019 года.

На своей странице в Facebook Маркарова рассказала, что в рамках визита в США провела встречу с вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом. По ее словам, стороны договорились о плане действий по второму траншу макрофинансовой помощи. Маркарова уточнила, что уже выполнены все условия, кроме одного, и остается шанс получить средства в этом году. Речь идет о выделении Украине еще 500 млн евро.

"А также обсудили вопросы финансирования на 2020 год. Долгосрочное и дешевое финансирование от официальных кредиторов является приоритетом Минфина, так же как и развитие внутреннего рынка", - добавила Маркарова.

Напомним, министр финансов Оксана Маркарова объяснила требования Международного финансового фонда в части коммунальных тарифов. Так она отметила, что МВФ выступает за введение рыночного метода образования тарифов ЖКХ.