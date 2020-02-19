Эксперты МВФ рассказали, что нужно украинской экономике в ближайшие годы

Эмблема МВФ / Reuters

Для того, чтобы украинской экономике достичь нынешнего уровня развития польской экономики, ей нужно до 2020-го расти в среднем на 6% каждый год.

Такое мнение высказал постпред МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

По его словам, в первую очередь речь идет о достижении Украиной уровня валового внутреннего продукта на душу населения в районе 30 тысяч долларов США по паритету покупательной способности."Это долгосрочный проект, невозможно завершить реформы в течение нескольких лет. Украина должна поддерживать эти реформы все 20 лет, надо терпение, чтобы хотя бы догнать соседей", — рассказал Люнгман.

По мнению эксперта, такой рост возможен исключительно с проведением структурных реформ. В то же время частичные реформы и рост украинской экономики в среднем на 4% каждый год смогут решить эту задачу исключительно частично.

Напомним, ранее журналист и блогер Кирилл Сазонов политолог дал неутешительный прогноз для украинской экономики на 2020-й. Позднее экономист Сергей Алексашенко эксперт рассказал о фатальной ошибке, допущенной Нацбанкой в обращении с гривной.