"Маркарова врет": эксперт объяснил, нужно ли Украине сотрудничество с МВФ

Олег Соскин / УНИАН

Украине необязательно ждать обещанные министром финансов Оксаной Маркаровой три года, чтобы прекратить сотрудничество с Международным валютным фондом. Такое мнение высказал экономист и политолог Олег Соскин.

По его словам, Украина уже сегодня может обходиться без денег МВФ, и никакая новая программа с Фондом ей не нужна.

"В принципе, сейчас и нет никакой программы сотрудничества, так что Маркарова врет. Есть только разговоры о программе на 5,5 миллиардов долларов, а самой программы нет", - заявил Соскин во время чата ан Главреде.

По мнению эксперта, наилучший вариант для Украины – прекратить любые отношения с МВФ, не брать у него никаких денег и постепенно выплачивать ему долги.

"Кроме того, убежден, что нужно убрать Маркарову с должности министра финансов, потому что, на мой взгляд, она – главный источник зла в нынешнем правительстве, и ее политика очень опасна для Украины. Политика Маркаровой ориентирована на все бо́льшие и бо́льшие заимствования. Она превращает Украину в перманентного должника", - резюмировал экономист.

Напомним, ранее министр финансов Оксана Маркарова заявила, что транши МВФ Украине больше не понадобятся после выполнения намеченной трехлетней программы финансирования.

Как сообщал Главред, в НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина. По словам сотрудников Нацбанка, сотрудничество с МВФ – страховка ради проведения важных экономических реформ.