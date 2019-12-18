В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина

По словам сотрудников Нацбанка, сотрудничество с МВФ - страховка ради проведения важных экономических реформ.
В течение ближайших трех лет Украина должна выплатить 24 млрд долларов США
Такая информация содержится в отчете о финансовой стабильности Нацбанка. Именно вышеуказанную сумму Украина обязана выплатить по внешним долговым обязательствам в течение 2020-2022 годов.
При этом в Нацбанке утверждают, что сотрудничество с Международным валютным фондом в первую очередь страховка ради воплощения важных экономических реформ - "социально непопулярных".
Напомним, ранее Нацбанк снова изменил прогноз роста экономики Украины. Позднее в главном финансовом регуляторе страны подсчитали убытки от сокращения транзита газа из РФ.