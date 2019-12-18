В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина

Нацбанк / УНИАН

В течение ближайших трех лет Украина должна выплатить 24 млрд долларов США

Такая информация содержится в отчете о финансовой стабильности Нацбанка. Именно вышеуказанную сумму Украина обязана выплатить по внешним долговым обязательствам в течение 2020-2022 годов.

При этом в Нацбанке утверждают, что сотрудничество с Международным валютным фондом в первую очередь страховка ради воплощения важных экономических реформ - "социально непопулярных".

Напомним, ранее Нацбанк снова изменил прогноз роста экономики Украины. Позднее в главном финансовом регуляторе страны подсчитали убытки от сокращения транзита газа из РФ.