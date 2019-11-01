В Нацбанке подсчитали убытки от сокращения транзита газа из РФ

Объем транзита может упасть до 30 млрд кубометров / Укртрансгаз

В Национальном банке Украины оценили вероятные убытки после сокращения транзита российского газа.

В НБУ считают, что потеря доходов от транзита газа приведет к утрате 0,6% ВВП в 2020 году и 0,9% ВВП в 2021 году.

Как отмечается в материалах регулятора, с 90 млрд кубометров в 2019 году объем транзита может упасть до 50 млрд кубометров в 2020 году и 30 млрд кубометров — в 2021 году, что приведет к соответственному негативному эффекту для ВВП.

"Однако рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита", — добавили в Нацбанке.

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Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что Газпром готов поставлять газ украинской стороне по более низкой цене и поставил Украине ультиматум.