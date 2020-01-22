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Минфин обозначил сроки скидывания кабалы МВФ с Украины

22 января 2020, 14:30

На данном этапе разорвать сотрудничество для власти невозможно.

Минфин обозначил сроки скидывания кабалы МВФ с Украины
Минфин обозначил сроки скидывания кабалы МВФ с Украины / Телеграф

Транши МВФ Украине больше не понадобятся после выполнения намеченной трехлетней программы финансирования, прогнозирует министр финансов Оксана Маркарова.

В комментарии к своему посту в Facebook чиновница признала, что на данном этапе разорвать сотрудничество для власти невозможно.

"Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна на три года. Но уже из нее, полностью ее выполнив, есть шанс выпуститься из МВФ", – заявила глава Минфина.

Читайте такжеКредитное рабство или шанс: надо ли Украине прощаться с МВФ в 2020 годуРанее МВФ поставил перед Украиной условия. В фонде рассказали о сотрудничестве с Украиной.

Напомним, в НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина. По словам сотрудников Нацбанка, сотрудничество с МВФ – страховка ради проведения важных экономических реформ.

Минфин МВФ Оксана Макарова
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