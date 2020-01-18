В долгах, как в шелках: МВФ поставил перед Украиной условия

Транши от МВФ / 24 канал

В Международном валютном фонде (МВФ) заявили, что примут решение относительно программы помощи Украине после того, как Киев выполнит все предварительные условия.

Как сообщила главный исполнительный директор МВФ Кристалина Георгиева, на данный момент представители МВФ продолжают взаимодействовать с Украиной.

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"На рабочем уровне мы достигли соглашения с Украиной, в котором есть определенные условия, которые должны быть удовлетворены. Работа продолжается, представители (МВФ - ред.) продолжают взаимодействовать с Украиной. Как только эти условия будут выполнены, для нас наступит момент направиться к Исполнительному совету", - сказала она во время выступления в вашингтонском Институте Питерсона.

Напомним, 8 декабря директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева сообщила о достижении соглашения о новой программе поддержки Украины объемом в 5,5 млрд долларов в течение трех лет. Программа расширенного финансирования (EFF) должна быть утверждена советом директоров МВФ.

Ранее Главред писал, что в МВФ озвучили причины укрепления гривны в 2019 году.

Также напомним, в НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина.