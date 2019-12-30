"Вопрос нескольких месяцев": Гончарук пролил свет на ситуацию с МВФ

Алексей Гончарук / пресс-служба Кабинета министров

Премьер-министр Алексей Гончарук рассказал, когда Украина получит новый транш от Международного валютного фонда. По его словам, деньги поступят в течение нескольких месяцев.

"Это вопрос нескольких месяцев", - рассказал политик в интервью телеканалу Украина 24.

При этом он указал, что Кабмин считает важным добиться долгосрочного сотрудничества с Фондом.

"Сотрудничество с МВФ - это о доверии. Для нас важно получить долгосрочную программную работу с МВФ", - подчеркнул Гончарук.

Как ранее сообщал Главред, в НБУ заявили, что в течение ближайших трех лет Украина должна выплатить 24 миллиарда долларов.