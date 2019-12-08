"Для бизнеса и всех украинцев": премьер пояснил преимущества новой программы МВФ

Премьер-министр рассказал подробности про новый кредит от МВФ / пресс-служба Кабинета министров

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что новая трехлетняя программа МВФ, о которой в рамках телефонного разговора договорились президент Владимир Зеленский и распорядитель организации Кристалина Георгиева, имеет для Украины большое экономическое значение.

"Символично, что Staff-Level Agreement по новой программе поддержки с МВФ мы получили именно в 100 дней правительства. Поддержка таких крупных системных институтов — маркер доверия к стране. А значит, для нас будут дешевые ресурсы — для всего бизнеса и всех украинцев это означает, что экономика будет расти быстрее, будет больше рабочих мест, высокие зарплаты", - цитирует его Правительственный портал.

По словам Гончарука, за последние три месяца значительно снизились в цене привлекаемые ресурсы, поскольку Украина начала вызывать доверие. Он подчеркнул, что намеченная программа будет реализована и далее.

"Новая программа с фондом — сигнал для украинского и международного бизнеса, Украина на базе макроэкономической стабильности ускорит экономический рост. На этом пути мы имеем полную поддержку наших официальных финансовых партнеров", — сказала министр финансов Оксана Маркарова.

Как ранее сообщалось, миссия Международного валютного фонда с 14 по 22 ноября находилась в Киеве. По словам главы миссии Рона ван Рудена, в обсуждении новой программы был достигнут значительный прогресс.

Напомним, что в Министерстве финансов отчитались о наличии существенного прогресса и согласования по многим вопросам во время встреч в Киеве с представителями Международного валютного фонда.

Хотя ранее глава украинского Минфина заверяла, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.