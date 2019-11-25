"Добились прогресса": глава миссии МВФ сделал заявление по Украине

МВФ / Главред

Миссия Международного валютного фонда с 14 по 22 ноября находилась в Киеве. По словам главы миссии Рона ван Рудена, в обсуждении новой программы был достигнут значительный прогресс.

Согласно официальному заявлению руководителя миссии МВФ, сотрудники Фонда высоко оценили достигнутый за последние несколько месяцев прогресс в продвижении реформ и продолжении разумной экономической политики.

"Миссия добилась значительного дальнейшего прогресса в обсуждении политики и реформ, которые могут лежать в основе новой программы, поддерживаемой МВФ, включая денежно-кредитную, фискальную и финансовую политику, а также реформ, направленных на улучшение деловой среды, укрепление верховенства закона и ускорение экономического роста", - отметил Рон ван Руден.

Также сообщается, что дальнейшие переговоры продолжаться в ближайшие недели.

Напомним, что в Министерстве финансов отчитались о наличии существенного прогресса и согласования по многим вопросам во время встреч в Киеве с представителями Международного валютного фонда.

Хотя ранее глава украинского Минфина заверяла, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.