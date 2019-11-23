"Зрады нет": Маркарова успокоила относительно визита МВФ в Украину

Оксана Маркарова назвала результат визита МВФ в Украину позитивным / @minfin.gov.ua

В Министерстве финансов отчитались о наличии существенного прогресса и согласования по многим вопросам во время встреч в Киеве с представителями Международного валютного фонда.

"Коллеги из МВФ завершили работу в Киеве и опубликовали заявление по завершению миссии. Минфин подтверждает достигнутый значительный прогресс и согласование очень многих параметров будущей программы", - написала министр в Facebook.

По словам Маркаровой, тот, кто регулярно читает отчеты министерств, поймет, что достигнут положительный результат, поскольку нет фразу после "но".

"Зрады" нет. Активно продвигаемся к согласованию программы", - подчеркнула чиновница.

/ Фото: Facebook/Оксана Маркарова

Как известно, Маркарова заверяла, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

Как ранее сообщалось, миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 14 по 22 ноября, заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями власти Украины.

Напомним, на днях премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой. В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.