Миссия МВФ завершила визит в Украину и поставила новые условия

Миссия МВФ закончила работу в Украине

Миссия Международного валютного фонда, работавшая в Украине с 14 по 22 ноября, заявила о конструктивных и плодотворных обсуждениях с представителями власти Украины, однако

Для заключения договоренности о новой программе Международного валютного фонда для Украины потребуется продолжение дискуссий в ближайшее время, заявил глава миссии МВФ Рон ван Роден по итогам визита в Украину.

Он подчеркнул, что миссия МВФ, работавшая в Украине с 14 по 22 ноября, провела конструктивные и плодотворные обсуждения с представителями власти Украины.

Читайте такжеВ МВФ подстегнули Гончарука: ждут ускорения темпа реформ"Миссия достигла заметного дальнейшего продвижения в дискуссиях в отношении мер и реформ, которые могли бы лечь в основу новой программы, поддержанной МВФ… Дискуссии продолжатся в последующие недели", – отметил представитель МВФ.

Среди обсуждаемых необходимых шагов – меры в денежно-кредитном, налогово-бюджетном и финансовом секторах, также как и реформы, направленные на улучшение бизнес-климата, усиление верховенства права и наращивание экономического роста.

Миссия МВФ отдала должное существенному прогрессу, достигнутому в последние несколько месяцев на пути реформ и соблюдению взвешенной экономической политики, добавил ван Роден.

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Напомним, на днях премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова встретились с руководителем миссии Международного валютного фонда в Украине Роном ван Роденом и экономистом миссии Габором Пулой. В ходе встречи стороны обсудили условия открытия новой трехлетней программы расширенного финансирования.