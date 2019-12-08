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Зеленский договорился с МВФ о новой программе на $4 млрд

8 декабря 2019, 00:03

Глава государства поговорил по телефону с распорядителем фонда.

Транши от МВФ
Украина договорилась с МВФ о новой программе / 24 канал

Президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой договорился о финансовой поддержке Украины в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования.

"Наш разговор с директором-распорядителем МВФ Кристалиной Георгиевой был очень конструктивным. Рад, что мы нашли полное понимание и наш турборежим получил высокую оценку со стороны МВФ. Благодарен парламента, правительства и всей нашей команде за неутомимую работу ради Украины. Новая программа сотрудничества с Международным валютным фондом имеет целью ускорить экономический рост, активно искоренять коррупцию и повысить благосостояние каждого украинском", - сообщает пресс-служба Зеленского в Facebook.

По словам главы государства, экономический рос Украины наблюдается незначительный, поэтому совместно с МВФ буде проведена реализация реформ.

Читайте такжеМиссия МВФ завершила визит в Украину и поставила новые условия"Я высоко оценила чрезвычайное прогресс, которого Президент Зеленский и его правительство достигли за последние несколько месяцев в продвижении реформ и продолжении обоснованной экономической политики. Я заверила Президента в готовности МВФ поддержать политический план власти для макроэкономической стабильности и повышения экономики на уровень высшего, устойчивого и всеобъемлющего роста, в том числе — с новой поддержкой МВФ. Сотрудники МВФ достигли согласия с властью относительно политики поддержки новой трехлетней договоренности в размере четырех миллиардов специальных прав заимствования (SDR) в рамках расширенного фонда МВФ", — подчеркнула Кристалина Георгиева.

Как ранее сообщалось, миссия Международного валютного фонда с 14 по 22 ноября находилась в Киеве. По словам главы миссии Рона ван Рудена, в обсуждении новой программы был достигнут значительный прогресс.

Напомним, что в Министерстве финансов отчитались о наличии существенного прогресса и согласования по многим вопросам во время встреч в Киеве с представителями Международного валютного фонда.

Хотя ранее глава украинского Минфина заверяла, что Украина должна закончить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году, а программа, по которой сейчас ведутся переговоры, должна стать последней.

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