"Африка 70-х, добровольный бантустан": эксперт разнес помощь от МВФ

МВФ / BBC

Известный украинский политолог Александр Кочетков подверг сомнению эффективность от помощи, которая предоставляется Украине со стороны международных финансовых институтов, прежде всего, МВФ, Мирового банка и Европейского банка реконструкции и развития.

По его словам, сотрудничавшие с вышеперечисленными кредитными организациями с момента их появления в Украине специалисты утверждают, что финансисты за основу программ экономической помощи Украине тогда взяли материалы программ для Африки.

"И это была категорическая методическая ошибка, потому что у нас был значительно выше уровень экономического развития, иной уровень образованности населения и прочее", - отметил эксперт.

Читайте такжеПора выйти из реанимации, или Почему Украине нужно избавиться от кабалы МВФПо словам Кочеткова, эти финансовые организации даже опасались, что Украина подаст на них в суд за такую ошибку и выиграет сумасшедшую компенсацию.

"Но если посмотреть, как ныне "соросята" бездумно и жадно дерибанят остатки нашего общенационального достояния, как послушно выполняют любые указания своих зарубежных шефов, то таки да: чистая Африка семидесятых, добровольный бантустан. То есть, в общественном смысле мы неуклонно деградируем", - резюмировал политолог.

Напомним, согласно бюджету на 2020 год, Украина должна направить более 438 млрд гривень на погашение и обслуживание государственного долга. Эта сумма близка к половине всего государственного бюджета, который составляет 1,093,669 млрд грн.

Объем государственного и гарантированного государством долга Украины в январе-июле 2019 увеличился в долларовом эквиваленте на $4,08 млрд, или на 5,2% - до $82,4 млрд . Таким образом, на погашение долгов в следующем году уйдет почти $15,5 млрд.

При этом в том же 2020 году Украина намерена взять в долг более $13 млрд.

Ранее эксперт предупредил, что Украину может дать макроэкономическая катастрофа.