В МВФ озвучили причины укрепления гривны в 2019 году

В МВФ укрепление гривны назвали закономерным / УНИАН

В Международном валютном фонде пояснили рекордное укрепление национальной валюты в Украине в минувшем году переводами средств от граждан на заработках, рекордными урожаями и повышением спроса на украинские облигации.

"Трудно определить главный фактор, который к этому привел. Так, имеет место продолжение достаточно существенного притока средств от украинцев, которые находятся на заработках за границей. Цены на традиционные товары украинского экспорта высокие, в то же время как цены украинского импорта — на тот же газ, — уменьшились", - цитирует Эспрессо представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана.

По словам эксперта, последние два года украинские аграрии собирают рекордный по объемам урожай зерновых, поступления от экспорта которого увеличивают предложение валюты в стране, уменьшая ее курс.

"И да, правительство предложило привлекательные ставки на национальные облигации, повысило спрос на эти бумаги", — добавил Люнгман.

Представитель МВФ подытожил, что укрепление гривны положительно влияет на потребителей, для которых дешевеют импортные товары. Однако он подчеркнул негативный результат для экспортеров, которые из-за скачков курса теряют прибыль.

Как ранее сообщалось, министр экономического развития и торговли Тимофей Милованов рассказал, что будет с курсом в 2020 году в Украине.

Напомним, в первую неделю января 2020 года в Украине резко обвалился курс доллара на наличном рынке. В частности, американскую валюту продавали на 70 копеек дешевле за один "бакс".

Ранее экономический эксперт Александр Охрименко дал прогноз, когда ждать нового скачка курса доллара.