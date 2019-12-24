Эксперт рассказал, почему курс доллара к гривне неотвратимо падает

Доллар и гривны. Иллюстративное фото / Reuters

Курс доллара, вне всяких предварительных прогнозов, в самом конце 2019-го опускается все ниже и ниже психологической отметки в 24 гривни.

Такое положение вещей оценил глава подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко, сообщает портал Сегодня.

На его взгляд, на падение курса доллара влияют объективные факторы - и гривня может укрепиться еще сильнее в ближайшее время

"Мы ожидаем, что приток иностранной валюты от иностранных инвесторов в гривневые госбумаги продолжится и в 2020 году и может составить эквивалент 2-3 млрд долларов. Гривня сохраняет большой потенциал для дальнейшего укрепления в первом полугодии следующего года. Спрос украинских агроэкспортеров на гривневый ресурс в преддверии весенней посевной кампании окажет дополнительную поддержку национальной валюте. В результате в течение первого полугодия гривня может укрепиться до уровней 22-23 грн/долл.", – считает эксперт.

Напомним, ранее глава Минэкономики Тимофей Милованов рассказали, как и зачем планируется пересмотр прогноза по курсу гривни к доллару. До этого банкиры дали собственный прогноз по поводу колебаний курса доллара.

Reuters