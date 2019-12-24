  1. Главная
  3. Украина

Эксперт рассказал, почему курс доллара к гривне неотвратимо падает

24 декабря 2019, 02:25

По мнению специалиста, на падение курса доллара влияют крепкие и объективные факторы.

Доллар, гривны
Доллар и гривны. Иллюстративное фото / Reuters

Курс доллара, вне всяких предварительных прогнозов, в самом конце 2019-го опускается все ниже и ниже психологической отметки в 24 гривни. 

Такое положение вещей оценил глава подразделения по корпоративному анализу ICU Александр Мартыненко, сообщает портал Сегодня

На его взгляд, на падение курса доллара  влияют объективные факторы - и гривня может укрепиться еще сильнее в ближайшее время

"Мы ожидаем, что приток иностранной валюты от иностранных инвесторов в гривневые госбумаги продолжится и в 2020 году и может составить эквивалент 2-3 млрд долларов. Гривня сохраняет большой потенциал для дальнейшего укрепления в первом полугодии следующего года. Спрос украинских агроэкспортеров на гривневый ресурс в преддверии весенней посевной кампании окажет дополнительную поддержку национальной валюте. В результате в течение первого полугодия гривня может укрепиться до уровней 22-23 грн/долл.", – считает эксперт.

Напомним, ранее глава Минэкономики Тимофей Милованов рассказали, как и зачем планируется пересмотр прогноза по курсу гривни к доллару. До этого банкиры дали собственный прогноз по поводу колебаний курса доллара.

Reuters

Доллар гривна курс Украина
Сейчас вы просматриваете новость «Эксперт рассказал, почему курс доллара к гривне неотвратимо падает». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

03:00
"Путина нельзя недооценивать": Климкин назвал проблему "формулы Штайнмайера"
02:41
Незримый наблюдатель: как снять отличное домашнее порно
02:33
Эксперт рассказал, при каких условиях Россия пойдет на обмен пленными с Украиной
02:25
Эксперт рассказал, почему курс доллара к гривне неотвратимо падает
02:07
Генсек НАТО Столтенберг рассказал, при каких условиях встретится с Путиным
01:43
Кулинарный эксперт описал идеальный новогодний стол
01:15
"Соски торчат, писичка, очень сочно": Ведущая Орел и Решка снялась без белья
00:57
Изящный торт Зебра: рецепт на сметане и на кефире Фото
00:53
"Чудовищная страна": российский публицист просит политическое убежище в Украине
00:35
Фура устроила "ад" в Киеве, опубликованы фото с места происшествия Фото
00:29
В Минздраве просят не давать детям много сладкого на праздники
00:19
24 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Никонов день
00:18
Эксперт оценил заявления властей РФ о продаже газа в Европу
00:15
На Закарпатье из-за контрабанды расстреляли спецгруппу СБУ - СМИ
23 декабря, понедельник
23:58
В Нафтогазе намерены перенести на границу точки передачи газа Европе
23:55
Украина направила обращение генсеку ООН из-за Крымского моста
23:39
Новый глава Института нацпамяти Дробович хочет демонтировать герб СССР со статуи Родина-мать
23:34
"Взорвал сепаров" в песочнице: пропагандисты выдали очередной безумный фейк
23:16
У Зеленского пояснили, куда потратят 3 млрд долларов Газпрома
23:13
В "Нафтогазе" назвали плюсы и пугающие моменты нового контракта о транзите
22:45
Медведев спрогнозировал завершение строительства Северного потока-2
22:43
Пражский университет оконфузился с картой "российского" Крыма
22:11
Сепаратисты похвастались новогодними елками в Донецке и Луганске - фото, видео Видео
22:11
В партии Голос отреагировали на выступление Вакарчука на корпоративе
21:50
Цыганков в Интер: известный скаут прокомментировал возможный трансфер
21:45
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: фиаско в любви и улыбка удачи
21:36
"Очень гуманный тариф": Медведев назвал стоимость транзита газа
21:25
В России раскрыли подробности подготовки к обмену пленными
21:20
Уайлдер: Фьюри станет очередным хайлайтом в моем резюме
21:11
МИД Украины направил ноту протеста из-за "ничтожных" действий России в Крыму
21:00
Порноактриса-"мамочка" сверкнула ухоженным телом в откровенном белье Фото
20:57
Украинцы с маленькой зарплатой будут платить меньше налогов
20:55
"Я бы добровольно отказался": Кадыров прокомментировал санкции WADA
20:45
Рыжая красотка-порнозвезда покрасовалась телом на откровенных фото Фото
20:43
Выборы в ОТГ: лидеры по явке избирателей
20:28
Экс-игрок сборной Украины усилил клуб Второй лиги
20:18
Нидерланды обратились к России за помощью в деле МН17
20:15
В МИДе Латвии резко отреагировали на открытие Крымского моста
20:00
Экс-игрок сборной Украины прокомментировал возможность переехать в Россию
19:44
Зеленский требует от АЗС снижения цен на топливо
19:43
Зеленский подписал важный закон для добровольцев: что изменится
19:30
Лавров обвинил WADA в политизированности
19:23
"Сами должны инициировать": в России назвали условие для отмены санкций против Украины
19:11
Украинка из сериала Чернобыль обвинила телеканал НВО во лжи Видео
19:01
Динамо вернет из аренды двух футболистов
18:57
"Мудило ботоксное пи*дит": Путин признался, что носит с собой в термокружке - видео Видео
18:43
Сериал Ведьмак: как Лорен Шмидт снимала первый сезон Видео
18:30
"Я ему позвоню": Анчелотти - о приглашении Ибрагимовича в свою новую команду
18:28
Выборы, переговоры с Путиным, футбол: опрос показал главные итоги года для украинцев
18:13
Киев и ОРДЛО договорились об обмене пленными: у Кучмы уточнили сроки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять