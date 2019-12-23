В Минэкономики рассказали, как и зачем пересмотрят прогноз по курсу гривни к доллару

Гривны и доллары / УНИАН

В украинском Минэкономразвития, торговли и сельского хозяйства рассматривают вариант с детальным пересмотров макроэкономического прогноза на 2020/2022 в части курса гривны к доллару.

С таким заявлением в понедельник, 23 декабря, выступил глава ведомства Тимофей Милованов.

"Что касается курса, то я думаю, что нам придется пересматривать прогноз курса в макропрогнозе в сторону большего укрепления. Это не означает, что курс будет меньше. Сейчас 23-24 (гривны за один доллар США - Главред). Мы все равно ожидаем, что будет определенная девальвация. У нас в прогнозе курс средний был 26-27 на следующий год, но чем больше хороших новостей для экономики, тем сильнее будет курс", - заявил он.

Напомним, ранее эксперты из ведущих зарубежных инвестиционных банков дали свой прогноз по поводу того, что ожидает курс доллара в 2020-м. Позднее старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб рассказал, что ожидает курс доллара под Новый год.