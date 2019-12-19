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Эксперты из банков рассказали, что ожидает курс доллара в 2020-м

19 декабря 2019, 15:00

По мнению специалистов, на курс доллара в 2020-м будет активно влиять нынешняя политика Федеральной резервной системы США.

доллар, курс доллара
Курс доллара / УНИАН

В 2020 году курс доллара постепенно будет снижаться, однако американскую и ведущую мировоую валюту ожидает отнюдь не резкое, а вполне себе умеренное падение. 

Именно в этом сходятся все прогнозы, данные аналитиками ведущих зарубежных инвестиционных банков – Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of New York Mellon, Citigroup. Об этом сообщает авторитетное западное издание Financial Times. 

Читайте такжеКурс доллара уйдет в крутое пике: эксперт дал прогноз на неделюСогласно прогнозу, к концу 2020 года курс евро против нынешних 1,1 доллара будет составлять 1,16 доллара. По мнению экспертов, курс доллара ослабнет, поскольку снизятся опасения насчет темпов глобального экономического роста, а также интерес инвесторов ко вложениям в рискованные активы.

Кроме того, курс доллара снизится и вследствие нынешней политики Федеральной резервной системы США. Ее руководство, по всей видимости, продолжит удерживать ставки на нынешнем уровне или даже попробует опускать их еще ниже.

Напомним, ранее экономический эксперт Евгений Невмержицкий дал прогноз по курсу гривни к доллару до конца 2019 - начала 2020 года. Позднее финансовый аналитик Александр Хмелевский ошарашил украинцев прогнозом по поводу курса доллара на следующий год.

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