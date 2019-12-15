  1. Главная
  3. Деньги

Что будет с курсом: аналитик дал прогноз до конца года

15 декабря 2019, 13:10

Курс доллара в Украине продолжит падать и в 2020 году.

доллар, курс доллара
Курс доллара к гривне может упасть до отметки в 22 грн за один "бакс"/ Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине регулируется вручную, до конца 2019 года гривна может еще укрепиться, однако это не принесет пользу для экономики страны. Такое мнение высказал экономический эксперт Евгений Невмержицкий.

Эксперт дал прогноз курса доллара на декабрь 2019. По его словам, тренд с падением стоимости "бакса"  продолжится и может достигнуть отметки в 22 гривни.

"Мы имеем изменение власти в стране, начиная с мая. И в этот период начал последовательно укрепляться курс гривни, вопреки прогнозам экономистов. Эта тенденция достаточно последовательна. Если следовать этой тенденции, то курс может укрепиться на копеек 80 до конца года. Он может быть на уровне 22 гривен", – заявил Невмержицкий Обозревателю.

По словам аналитика, курс доллара продолжит падение и в 2020 году. При этом Невмержицкий уточнил, что не стоит уж очень обнадеживаться. По его мнению, прогноз сделан исходя из технического анализа, а на курс валют влияют намерения людей, которые его контролируют.

"Если говорить откровенно, то все понимают, что Национальный банк независимым в нашей стране никогда не был", – отметил эксперт и добавил, что курс доллара в Украине всегда регулировался вручную.

Читайте такжеЖахнет до 50 грн/$: что будет с курсом доллара на праздники и в начале 2020-го

Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов дал прогноз курс доллара к гривне на 2020 год.  По его словам, ожидать, что курс доллара упадет до 20 гривен за один "бакс" не стоит. Такой сценарий возможен лишь в одном случае - если Украина привлечет 10 или и 20 миллиардов долларов инвестиций. В противном случае такой сценарий выглядит фантастическим.

Доллар гривна курс гривны курс доллара гривна-доллар новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «Что будет с курсом: аналитик дал прогноз до конца года». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

13:32
Труба обвинил Порошенко в интригах с отстранением его от должности главы ГБР
13:10
Что будет с курсом: аналитик дал прогноз до конца года
13:09
"Путин приказал": в "ДНР" заявили о готовности зеркально перестать стрелять и отвести войска
12:42
Легендарный сатирико-юмористический журнал перестанет выходить
12:11
Фанаты Макса Коржа в России подрались с полицией и чуть не сожгли Ледовый дворец Видео
11:44
Гороскоп на 16 декабря: у кого откроется "третий глаз", кому ждать экспериментов в любви
11:40
В России назвали самые опасные новогодние салаты
11:03
"Побрызгали водичкой": "путинский пуделек" назвал "пустым выхлопом" итоги саммита в Париже Видео
10:57
Красивенные салаты на Новый год: как "умаслить" символ года 2020
10:39
В США самолет экстренно приземлился на оживленную трассу Видео
10:35
Женская стрижка боб-каре 2020: главные тренды нового года, свежие варианты укладки - фото Фото
10:24
Разговор Зеленского с Путиным глаз на глаз: Песков озвучил разногласия
10:18
В оккупированном Севастополе затонула подлодка: в чем причина
10:07
Газпром окончательно загнали в угол мнение
09:56
Можно стать "Джокером": психолог предупредила любителей селфи о серьезной опасности
09:48
"Украина успешно просрана": Гиркин предрек "наногению" Путину судьбу Милошевича за "всё говно"
09:21
Диетолог объяснила, как есть все и не толстеть
09:12
Уцелела только рука, тело растащили машины: под Киевом произошло жуткое ДТП – фото 18+ Фото Видео
09:03
"В середине января": союзник Трампа анонсировал смерть его импичмента
08:32
Из-за страха стать жертвой в Польше отвесили комплимент России
08:24
Гороскоп на 15 декабря всех знаков Зодиака: любовные игры, терки и "радость кошелька"
08:06
Впереди у Коболева не премии, а уголовные дела мнение
07:41
Вопрос Крыма под запретом: стало известно, почему в Париже не говорили о судьбе полуострова
07:23
Праздник с первой ноты: лучшие новогодние песни всех времен и народов Видео
07:20
Ввод миротворцев ООН на Донбасс: высказался Кремль
07:15
Анна Ризатдинова в прозрачных трусах и чулках показала эротические фото
07:06
Подарки на День святого Николая и как написать письмо святому Николаю на украинском языке Фото
06:53
В Украине начался стремительный рост напряженности мнение
06:45
"Преемника не будет": российский историк рассказал, когда исчезнет Путин
06:34
Съел и полысел: названы 10 продуктов, от которых выпадают волосы
06:20
Протесты и потеря территорий: астролог рассказала, что ждет Россию в будущем
05:55
Маникюр на Новый год 2020: самый красивый серебряный маникюр зима 2020 - фото Фото
05:10
"Обман и ненужные траты": астролог предупредил об ужасном периоде
04:50
Выходные 2020 – как Украина распределила праздники в календаре 2020 Фото
04:22
Белла Хадид топлес показала себя всю на откровенном фото
03:55
"Начинают гавкать": украинского политолога выгнали с российского шоу Видео
03:28
Эксперт объяснил, как Трамп видит Украину
03:00
"Зарплата, номера счетов": у Facebook украли важные данные
02:46
Ученые перечислили вызывающие бессонницу продукты
02:30
"Вредный старикашка": политолог рассказал, кого Путин утащит с собой в могилу
02:28
Мисс Мира 2019 Тони-Энн Сингх: что известно о знойной красотке Фото
02:07
Пригласить миротворцев ООН на Донбасс: Пристайко озвучил план на случай провала в Минске Видео
01:44
На Закарпатье иномарка влетела в остановку и убила девушку Фото
01:24
"Не держал ровно спину": в России мужчина поиздевался над пасынком и случайно убил
00:19
15 декабря – какой сегодня праздник: с Днем суда и приметы на Аввакума
00:13
Извержение вулкана в Новой Зеландии: уже 15 жутких жертв
14 декабря, суббота
23:57
Соловьев потроллил Зеленского из-за обуви Brioni
23:29
Новый флешмоб: в подушечках собачьих лап увидели коал
23:06
Украинский скалолаз обвинил экс-тренера в сексуальном рабстве Видео
23:00
Х-Фактор 10 сезон 14 выпуск: кто ушел 14-12-2019 Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять