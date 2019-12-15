Что будет с курсом: аналитик дал прогноз до конца года

Курс доллара к гривне может упасть до отметки в 22 грн за один "бакс"/ Фото pixabay.com

Курс доллара в Украине регулируется вручную, до конца 2019 года гривна может еще укрепиться, однако это не принесет пользу для экономики страны. Такое мнение высказал экономический эксперт Евгений Невмержицкий.

Эксперт дал прогноз курса доллара на декабрь 2019. По его словам, тренд с падением стоимости "бакса" продолжится и может достигнуть отметки в 22 гривни.

"Мы имеем изменение власти в стране, начиная с мая. И в этот период начал последовательно укрепляться курс гривни, вопреки прогнозам экономистов. Эта тенденция достаточно последовательна. Если следовать этой тенденции, то курс может укрепиться на копеек 80 до конца года. Он может быть на уровне 22 гривен", – заявил Невмержицкий Обозревателю.

По словам аналитика, курс доллара продолжит падение и в 2020 году. При этом Невмержицкий уточнил, что не стоит уж очень обнадеживаться. По его мнению, прогноз сделан исходя из технического анализа, а на курс валют влияют намерения людей, которые его контролируют.

"Если говорить откровенно, то все понимают, что Национальный банк независимым в нашей стране никогда не был", – отметил эксперт и добавил, что курс доллара в Украине всегда регулировался вручную.

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Напомним, ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов дал прогноз курс доллара к гривне на 2020 год. По его словам, ожидать, что курс доллара упадет до 20 гривен за один "бакс" не стоит. Такой сценарий возможен лишь в одном случае - если Украина привлечет 10 или и 20 миллиардов долларов инвестиций. В противном случае такой сценарий выглядит фантастическим.