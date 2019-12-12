  1. Главная
  3. Деньги

Курс валют: доллар опустился до нового минимума с 2016 года

12 декабря 2019, 10:39

Гривна значительно укрепилась не только по отношению к доллару, но и к гривне.

Курс валют
Курс валют / УНИАН

Украинская гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару. По состоянию на четверг, 12 декабря, курс доллара упал до уровня четырехлетней давности.

Согласно данным НБУ, официальный курс установлен на уровне 23,6 гривны за доллар. При этом курс на 11 декабря составил 23,68 гривны. Таким образом гривна укрепилась на 8 копеек.

Стоит отметить, что ниже курс доллара по отношению к гривне был почти четыре года назад - 3 января 2016 года – 23,26 гривны.

В свою очередь, евро снизилось на 10 копеек по отношению к гривне. Так, по состоянию на 12 декабря курс составил 26,14 гривны, при этом 11 декабря евро остановилось на уровне 26,24 гривны.

Как ранее сообщал Главред, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что гривна укрепится, а курс доллара упадет ниже 24 гривен за один "зеленый".

курс валют курс гривны курс доллара курс евро
Сейчас вы просматриваете новость «Курс валют: доллар опустился до нового минимума с 2016 года». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

10:45
Вільна: вышел клип на саундртек фильма Віддана с Кароль и Саниной
10:39
Курс валют: доллар опустился до нового минимума с 2016 года
10:35
"Малоросская суть": украинские военные-срочники зашкварились из-за песни о войне в Чечне Видео
10:30
"Плохо кончил": депутат-свободовец пригрозил Бужанскому судьбой Бузины
10:07
"Стервятники": Брухунова откровенно высказалась о свадьбе с Петросяном
10:00
"Щупальца российских спецслужб": Чубарова задержали в Румынии
09:45
В Украине остался только один настоящий капитулянт мнение
09:36
Дипскандал с Сербией: Киев протестует из-за визита "делегатов" из Крыма
09:29
Вернуть "совок": российский рэпер призвал к захвату Украины Видео
09:15
Фонтан денег и неприятностей – чем опасна пятница 13 в декабре
09:10
Молодой папа 2 сезон: дата выхода и трейлер Видео
09:06
Драка в Раде: участники побоища назвали причину конфликта Видео
08:54
Пожар в Одессе: число жертв снова выросло
08:42
Почему новая власть не отменит закон о языке мнение
08:35
В ОП исправили коммюнике "нормандского саммита": названа причина
08:26
Курс доллара в 20 гривен за "зеленый": Милованов назвал условие
07:56
Атаковал корабли Украины в Керченском проливе: ночью в России разбился вертолет
07:30
Санкции против Северного потока-2: в Конгрессе США утвердили решение
07:14
Как правильно гадать на Андрея – способы, приметы, запреты
07:04
300 миллионов для Украины: Конгресс США принял оборонный бюджет
06:49
Тайные газовые соглашения: смог ли Путин обмануть Зеленского мнение
06:30
Модель Victoria's Secret Эльза Хоск топлес взбудоражила интимными фото
06:11
Новогодний маникюр 2020: самый красивый вязаный маникюр свитер - фото Фото
05:54
С Днем Сухопутных войск Украины 2019 – поздравления и крутые открытки Фото
05:26
"Лугандонцы не получили команду": Чубайс распек Путина из-за Украины
04:51
Врач развеяла популярный миф о кофе с молоком
04:32
Праздник Андрея Первозванного: что делать и как вымолить хорошего мужа
03:59
Какие позы удобнее всего для анального секса
02:28
"Дерзкая бейба": Жена Морозюка показала трусики и сочные ягодицы
01:52
Умелая робота ртом: топ-3 поз, которые лучше всего подойдут для минета
01:09
На Aliexpress появилась доставка из Украины
00:30
12 декабря – какой сегодня праздник: что делать в Парамонов день для замужества
00:14
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: явный обожатель, новая муза и губительная страсть
00:04
В России рухнул вертолет: СМИ назвали число жертв и возможную причину крушения
11 декабря, среда
23:51
Лига чемпионов: стали известны все участники плей-офф
23:37
СМИ узнали об обещании Макрона насчет санкций против России
23:26
Политолог назвал причину "психов" помощника Путина в Париже
23:25
Шахтер - Аталанта: видеообзор матча Видео
23:00
Порнозвезда засветила для фанатов шикарные формы на откровенных фото Фото
22:53
Тренер Шахтера прокомментировал вылет из Лиги чемпионов
22:44
В России быстро убрали сериал Слуга народа из эфира
22:27
Экс-партнер Шевченко возглавил гранда Серии А
22:19
Журналист назвал плюс для Зеленского от встречи в Париже
21:55
Газовые переговоры Украины и России: названа дата очередного раунда - СМИ
21:51
Шахтер проиграл Аталанте и вылетел в Лигу Европы Видео
21:51
Шахтер - Аталанта: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
21:43
Назван отличный природный антидепрессант: какая дневная "доза"
21:20
Страшные слова: почему нельзя говорить спасибо и пожалуйста
20:50
Полная Луна долгой ночи: чем опасно последнее полнолуние 2019 года
20:37
"Боевик на дороге": в Виннице водитель зажал стеклом руку мужчины и устроил "аттракцион"
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять