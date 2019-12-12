Курс валют: доллар опустился до нового минимума с 2016 года

Курс валют / УНИАН

Украинская гривна продолжает укрепляться по отношению к доллару. По состоянию на четверг, 12 декабря, курс доллара упал до уровня четырехлетней давности.

Согласно данным НБУ, официальный курс установлен на уровне 23,6 гривны за доллар. При этом курс на 11 декабря составил 23,68 гривны. Таким образом гривна укрепилась на 8 копеек.

Стоит отметить, что ниже курс доллара по отношению к гривне был почти четыре года назад - 3 января 2016 года – 23,26 гривны.

В свою очередь, евро снизилось на 10 копеек по отношению к гривне. Так, по состоянию на 12 декабря курс составил 26,14 гривны, при этом 11 декабря евро остановилось на уровне 26,24 гривны.

Как ранее сообщал Главред, старший аналитик Альпари Вадим Иосуб считает, что гривна укрепится, а курс доллара упадет ниже 24 гривен за один "зеленый".