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"Нырнет" ниже 24 гривен: банкиры дали прогноз курса доллара на неделю

2 декабря 2019, 05:37

Курс доллара в начале декабря продолжит снижение.

доллары
Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн / Reuters

Старший аналитик Альпари Вадим Иосуб дал прогноз, что будет с курсом доллара в течение первой недели декабря. По его словам гривна укрепится, а курс доллара упадет ниже 24 гривен за один "зеленый".

Курс доллара на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках - около 23,7/23,9 гривны, цитирует Иосуба РБК-Украина. Аналитик напомнил, что на прошлой неделе курс доллара на межбанке уже опускался ниже уровня в 24 гривны. В четверг, 28 ноября, он вернулся выше этой отметки, однако в ходе утренних торгов пятницы, 29 ноября, вновь оказался ниже этого значения, обновив минимумы с января 2016 года. Однако завершились торги чуть выше внутридневных минимумов.

За минувшую неделю курс доллара к гривне снизился на всех сегментах валютного рынка на 0,5-0,8%. В частности, с пятницы по пятницу официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 24,19 грн до 24,04 грн (-0,7%).  Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках снизились за неделю с 24,05/24,27 до 23,86/24,09 (-0,8%/-0,7%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,9%.

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Напомним,  Национальный банк Украины в пятницу, 29 ноября, установил курс валют на 2 декабря.  В новом курсе от НБУ стоимость американской валюты снижена на семь копеек по сравнению с курсом на 28 ноября (курс был 24,04 грн) и достигла отметки в 23,97 грн. Таким образом гривна стала рекордно крепкой - курс доллара на уровне 23,97 грн является максимально низким почти за четыре года - с января 2016-го. 

Как сообщал Главред, аналитик Альпари Максим Пархоменко заявил, что в случае положительного решения по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом курс доллара к гривне может продолжить снижение. 

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