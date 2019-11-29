Курс доллара пробил новое дно: гривна встретит зиму рекордно крепкой

Доллары / Reuters

Официальный курс доллара в Украине пробил новое дно - опустился рекордно ниже отметки в 24 гривны за один бакс.

Национальный банк нашей страны в пятницу, 29 ноября, установил курс валют на 2 декабря.

В новом курсе от НБУ стоимость американской валюты снижена на семь копеек по сравнению с курсом на 28 ноября (курс был 24,04 грн) и достигла отметки в 23,97 грн.

Таким образом гривна стала рекордно крепкой - курс доллара на уровне 23,97 грн является максимально низким почти за четыре года - с января 2016-го, пишет УНИАН.

Читайте такжеЖахнет до 50 грн/$: что будет с курсом доллара на праздники и в начале 2020-го

Ранее НБУ укрепил гривну до рекордной отметки 26 ноября - регулятор опустил курс доллара ниже психологической отметки в 24 гривны и установил на уровне 23,98 грн за один бакс. Напомним, в бюджете Украины на 2020 год курс американской валюты заложен на уровне 27 грн за "зеленый".