Курс доллара пойдет вверх: аналитик дал прогноз на неделю

Аналитик дал прогноз курса доллара на следующую неделю / УНИАН

Курс доллара, который на прошлой неделе ушел в крутое пике, с понедельника, 11 ноября, снова продемонстрирует рост. В частности, курс доллара может подняться до отметок прошлой недели на уровне в 25 грн/долл. Такой прогноз сделал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

Пархоменко пояснил, почему на текущей неделе гривна улучшила свои позиции по всему спектру рынка. В частности, национальная валюта смогла укрепиться на 50 копеек к доллару и на 70 копеек - в отношении евро. По словам аналитика, помог им в этом Минфин, который провел размещения новых облигаций. За счет этого и был сформирован спрос на гривну, который и позволил ей укрепиться на данные значения.

"На ближайшей неделе не стоит ожидать улучшения ситуации на рынке и роста спроса на гривну. На аукционе по продаже ОВГЗ будут размещаться долларовые бумаги, в связи с этим спрос на гривну будет более низким. При отсутствии драйверов для роста наша валюта будет оставаться на текущих отметках", - отметил Пархоменко.

Потенциал для укрепления гривны может появиться, если прояснится ситуация с МВФ. Однако, на ближайшую неделю такие встречи не запланированы.

Напомним, ранее Международный валютный фонд дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.

Ранее исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский высказал мнение, что курс доллара в Украине может серьезно снизиться. Однако, по его словам, курс доллара вряд ли вернется к отметке в 8 грн за "зеленый".