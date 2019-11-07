Курс валют на 7 ноября: доллар и евро ушли в крутое пике

Валюта / REUTERS

Официальный курс доллара к гривне снова снизился. По состоянию на утро четверга, 7 ноября, разница с предыдущим днем составила 7 копеек.

Национальный банк Украины, установил курс доллара на уровне 24,65 гривны. При этом официальный курс гривны по отношению к евро остановился на отметке 27,34.

Стоит отметить, что по состоянию на 6 ноября, доллар стоил 24,72 гривны. В то же время курс евро был установлен на уровне 27,46 гривны.

Таким образом, доллар по отношению к гривне подешевел на 7 копеек, а евро - на 12 копеек.

Стоит отметить, что НБУ формирует курс валют к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день.

Напомним, что ранее аналитик Альпари Максим Пархоменко рассказал, что курс доллара к гривне на следующей неделе вернется к отметке 25 грн/долл.