Курс гривны к доллару: аналитик сделал прогноз на неделю

Курс доллара к гривне на следующей неделе вернется к отметке 25 грн/долл / Фото: УНИАН

В последние дни гривна демонстрирует умеренную динамику роста, а также укрепляется относительно других валют. Однако, на следующей неделе курс гривны может измениться – позитивная тенденция вряд ли сохранится.

Аналитик Альпари Максим Пархоменко считает, что курс доллара к гривне на следующей неделе вернется к отметке 25 грн/долл. При оптимистическом сценарии, курс доллара закрепится на отметке 24,60 грн/долл.

"В начале следующей недели нас ждет аукцион ОВГЗ, на котором может быть сформирован спрос на гривну. Но, к сожалению, учитывая предыдущие аукционы, объемы привлечений в значительной степени сократились. В связи с этим ожидать поддержки с этой стороны, как и роста спроса на гривну, не стоит", - цитирует Пархоменко РБК-Украина.

К слову, Национальный банк Украины установил на понедельник, 4 ноября, курс доллара на уровне 24,73 грн. По сравнению с предыдущим рабочим днем доллар подешевел на 8 копеек. Евро также подешевел на 8 копеек - курс евро составляет 27,55 гривны. Российский рубль практически не изменился - стоимость российской валюты составляет 0,386 грн.

Читайте такжеКаким будет курс доллара в 2020 году: МВФ дал прогнозНапомним, ранее доктор экономических наук, профессор Алексей Плотников спрогнозировал курс доллара до конца года.

Как сообщал Главред, исполнительный директор Центра экономической стратегии Глеб Вышлинский считает, что курс доллара в Украине может серьезно снизиться. В то же время, по его словам, не стоит ожидать, что курс доллара вернется к отметке в 8 грн за один "зеленый".