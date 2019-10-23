Аналитик спрогнозировал курс доллара в банках Украины на следующей неделе

На следующей неделе курс доллара в украинских банках немного повысится, спрогнозировал аналитик / nua.in.ua

Курс доллара в банках Украины на следующей неделе (28 октября - 1 ноября) немного повысится.

Наличный курс доллара в финучреждениях может достичь отметки в 25,5 грн (во вторник, 22 октября, был около 25 грн), рассказал старший аналитик компании Альпари Вадим Иосуб, пишут Факты.

По словам эксперта, на межбанковском рынке стоимость американской валюты тоже возрастет - будет торговаться около отметки в 25,4 грн (22 октября торги закрылись на отметках 24,84-24,87 - покупка-продажа).

"…через неделю доллар на межбанке может торговаться вблизи 25,4 грн, а наличный доллар в банках - около 25,2-25,5 грн", - спрогнозировал аналитик.

Напомним, Национальный банк Украина на 23 октября установил курс доллара на уровне 24,84 (курс на 22 октября составлял 24,98 грн). В проекте госбюджета на 2020-й, принятом Кабинетом министров, курс американской валюты заложен на уровне 28,20 грн.