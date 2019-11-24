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Дешевле 24 гривен: эксперт назвал условие для падения курса доллара

24 ноября 2019, 08:59

Курс доллара к гривне сейчас находится на минимальных значениях за последние несколько лет.

Доллары
Курс доллара может продолжить падение/ Reuters

Валютный рынок Украины замер, но в случае положительного решения по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом курс доллара к гривне может продолжить снижение. Такое мнение высказал аналитик Альпари Максим Пархоменко.

В пятницу, 22 ноября, курс доллара находился на уровне 24,18 гривен за один "зеленый" - за неделю он  практически не изменился.

"В случае положительного решения МВФ мы можем ожидать продолжение снижения курса доллара и преодоление отметки в 24 гривны за доллар", - цитирует Пархоменко РБК-Украина.

Курс доллара к гривне сейчас находится на минимальных значениях за последние несколько лет. Это стало возможно за счет последних аукционов Минфина, которые сформировали спрос на гривну. Тем временем спрос за доллар на рынке значительной мере просел.

"Если раньше основной спрос на доллар формировался за счет спроса со стороны Нафтогаза, то сейчас за счет выхода на рынки капитала компания не нуждается в долларовой ликвидности, что позволило ей снизить спрос на доллар. Это и не дает возможности доллару расти в текущий момент", - отметил аналитик.

Пархоменко добавил, сейчас на рынке формируется нехватка гривневой ликвидности, что толкает курс доллара все ниже.

Тем временем Национальный банк Украины установил официальные курсы валют на понедельник, 25 ноября. В частности, доллар подешевел на 3 копейки и стоит 24,16 грн. Курс евро снизился на 11 копеек и составляет 26,72 грн.

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Напомним, ранее Международный валютный фонд дал прогноз, каким будет курс доллара в Украине по итогам 2019 года и чего ждать от валютного курса в 2020 году. В целом, в Фонде ожидают, что до конца текущего года курс гривны укрепится по сравнению с 2018-м.

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