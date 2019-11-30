Банкиры озвучили прогноз по укреплению гривны

Украинская гривна укрепилась до уровня 2016 года / УНИАН

Банкиры высказали убеждение в дальнейшем укреплении гривны. Откат курса, в случае, если это все же произойдет, они прогнозируют на уровне середины октября.

Как пишет Лига, гривна продолжает бить рекорды и сейчас демонстрирует абсолютный максимум за последние четыре года.

К концу недели украинская валюта на межбанке укрепилась на 13 копеек до 23,97 за доллар. Эксперты напоминают, что настолько дешевым доллар не был с января 2016 года.

По мнению банкиров, не исключено, что еще не предел и на следующей неделе курс может закрепиться в районе 23,7-23,8 гривны.

Эксперты отмечают, что на курс валюты влияют инвестиции иностранцев в украинский госдолг, а также продажи валюты Нафтогазом, экспортная выручка и даже День благодарения, который в США отмечали в прошлый четверг.

Как ранее сообщалось, официальный курс доллара в Украине пробил новое дно - опустился рекордно ниже отметки в 24 гривны за один бакс.

Напомним, в бюджете Украины на 2020 год курс американской валюты заложен на уровне 27 грн за "зеленый".