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Жахнет до 50 грн/$: что будет с курсом доллара на праздники и в начале 2020-го

Олег Соскин

Директор Института трансформации общества, экономист и политолог

27 ноября 2019, 06:46

В декабре и январе, если ничего экстремального не произойдет, ситуация будет примерно такой же, как сегодня, и гривна будет укрепляться.

Гривна, доллар
Экономист рассказал, почему укрепляется гривна, и сколько будет продолжаться эта тенденция / slovoidilo.ua

Многие экономисты говорили, что к концу года доллар по отношению к гривне будет дорожать, да и в бюджете на 2019 год курс был заложен на уровне 29,4 гривен за доллар, но пока что гривна остается стабильной и даже немного укрепляется.

Это происходит по нескольким причинам.

Во-первых, в страну заходит много свободно конвертируемой валюты, так как хорошо работает аграрный сектор, и, как следствие, увеличиваются поставки экспортной сельхозпродукции в Европейский союз и другие страны. К тому же, увеличивается уровень добавленной стоимости этой продукции. То есть мы экспортируем не просто зерно, а перерабатываем его и продаем продукцию из него. Та же ситуация в молочной отрасли, животноводстве и птицеводстве.

Когда идет экспорт и крупные поставки сельскохозяйственной продукции за рубеж, в страну заходит много валюты. Аграрным производителям необходимо ее продавать, потому что идет период подготовки к зиме и к новому сезону, нужно покупать технику, удобрения, семена и т.д. Потому они продают на межбанке получаемую валюту, потому, естественно, в стране ее становится больше.

Читайте такжеНовая зрада: почему доллар падает, а цены - нетВо-вторых, Нацбанк не печатает гривну. Определенная безналичная эмиссия есть, но небольшая, а наличной эмиссии практически нет.

Доллар и евро выбрасываются на рынок, потому что, как мы говорили, тем, кто выбрасывает их, нужна гривна для покупки соответствующих материалов, горючего и удобрений.

То же касается предприятий машиностроения. Потому что им нужна гривна для выплаты заработной платы. Поскольку гривна стабильна, ощутимо подняли зарплаты работникам бюджетной сферы. Естественно, бизнес тоже должен подтянуть зарплаты своим работникам, тем более, что и минималку подняли. Нужно же как-то фирмам внутри страны конкурировать с теми же польскими, венгерскими, чешскими или словацкими фирмами, чтобы люди не уходили за рубеж. Потому, естественно, приходится поднимать заработную плату. Так, гривна уходит на зарплату, на разные выплаты пособий и т.д.

Получается, что гривны снова не хватает – и доллар падает, потому что всем нужна гривна.

В-третьих, в Украине стали меньше красть. При Порошенко его группа в огромных объемах выводила за рубеж полученный внутри страны доллар и евро. На сегодняшний день эта модель разрушена, и значительная масса валюты остается в Украине.

Но, опять-таки, поскольку у нас все расчеты осуществляются в гривне, то те, кто ее получают, вынуждены выходить на рынок, чтобы эту валюту конвертировать в гривну, поскольку не могут вывести ее за рубеж. Ведь как бы там ни было, но есть посадки многих коррупционеров и воров стали преследовать. В таких условиях многие стали просто бояться красть. Этот фактор, безусловно, тоже сказывается на курсе.

Читайте такжеПочему праздник с падающим курсом доллара скоро закончитсяВ-четвертых, цены на нефть не повышаются, а падают. Таким образом, получается, что и цены на бензин не растут. И это тоже способствует укреплению гривны.

Однако не все так радужно. Правительство и парламент стратегически неправильно поступили, приняв госбюджет на 2020 год с огромным дефицитом, вместо того, чтобы заложить профицит. А ведь приходит время выплаты государственных долгов. Госдолг нависает над украинской экономикой, как огромная лавина.

Другой фактор стабильности – выпуск гривневых долговых обязательств внутри страны. То есть идет постоянный заем, который совершает Минфин Маркаровой – по сути, она вместе с премьером строит финансовую пирамиду. Это – самая главная угроза.

Пока что удается, хотя уже довольно трудно, балансировать ситуацию. Однако она ухудшается. Сейчас мы видим массовые невыплаты зарплат врачам, учителям, шахтерам и т.д. Это – первый признак того, что ситуация становится нестабильной, то есть правительство не получает доходов в госбюджет. Уже в этом году недобор доходов на уровне 10%. Это – очень серьезный объективный признак того, что гривна может завалиться.

А если еще будут какие-то посадки людей из Нацбанка, которые спровоцируют кризис руководства и т.д., это станет очень опасной тенденцией. Потому что на фондовом рынке ОВГЗ идет серьезная спекулятивная игра, и очень высоки ставки. Маркарова говорит, что они продают под 13% годовых гривневые ОВГЗ, а это вовсе ненормально. Такой цены быть не может, в принципе. Это просто диверсия против экономики Украины и стабильности гривны! Это – долговременный опасный фактор.

Как долго будет сохраняться баланс? Стабильная ситуация, по идее, пока что будет держаться. Мы плавно войдем в рождественские и новогодние праздники. В декабре и январе, если ничего экстремального не произойдет, ситуация будет примерно такой же, как сегодня, и гривна будет укрепляться. И в это время мы можем выйти на уровень 25,5 гривен за евро и 24 гривны за доллар.

Читайте такжеКогда доллару наступит конец и что придет на заменуНо по мере того, как будет проваливаться государственный бюджет (а это непременно начнется из-за недостающих доходов, а надо обслуживать госдолг), станет слабеть и гривна. Ситуацию можно сравнить со сжатой пружиной, которая вот-вот выстрелит - и приведет к серьезному обвалу гривны.

Все эти вопросы можно решить, но нужно провести секвестр госбюджета, особенно на 2020 год. Надо выйти на профицит бюджета, тогда гривна будет стабильна.

Сложное время начнется после Крещения - в конце января и феврале. Если сейчас не принять меры, чтобы убрать факторы, ведущие к обрушению гривны, плюс начнется обострение политической ситуации, то может произойти обрушение гривны. Может жахнуть так, что курс составит 50 гривен за доллар. Хотя если власть сделает все то, о чем говорилось выше, возможно, такого сценария нам удастся избежать.

Олег Соскин, политолог и экономист, директор Института трансформации общества, специально для Главреда

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